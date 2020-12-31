Аргентинский полузащитник Аталанты Алехандро Гомес уже вскоре покинет команду и перейдет в Интер. Игрок не сумел помириться с наставником клуба Джаном Пьером Гасперини.

Уже в зимнее трансферное окно Алехандро Гомес покинет команду Руслана Малиновского, которой отдал 6 лет своей карьеры. Правда, Интер и Аталанта все никак не могут прийти к общему решению относительно стоимости трансфера, сообщает Bergamo.corriere.it.

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Конец конфликта

У Гомеса и Гасперини возник пылкий конфликт. После такого скандала лидер клуба перестал попадать в заявку на матчи. Сейчас игрок вообще тренируется отдельно от команды. Стороны так и не смогли завершить все мирно.

Интер уже якобы подписал контракт с "нерадзурри" до лета 2023-го года. Зарплата аргентинца не слишком будет отличаться от той, которую получал в Аталанте. Она будет составлять около 2,5 миллионов евро в год. Это сумма без учета бонусной системы, которая будет начисляться дополнительно.

Камнем преткновения в завершении переговоров становится стоимость трансфера. Аталанта хочет заработать на продаже полузащитника 8 – 12 миллионов евро. Но вот Интер не готов отдавать такие деньги за футболиста, поэтому хочет максимально сбросить цену.

Такая ситуация вокруг Гомеса значительно помогла Руслану Малиновскому. Украинец все чаще начал получать место в стартовом составе.

Нашли замену в составе Шахтера

Полузащитник "горняков" Виктор Коваленко пополнит состав во главе с Гасперини. Украинец должен стать заменой Гомеса в центральной линии команды. Вероятно, полузащитник останется в Серии А на 4 года.

Авторитетное издание Goal.com также информирует, что Коваленко подписал предварительный контракт с Аталантой. Это значит, что Виктор бесплатно покинет Шахтер.