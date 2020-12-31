27-летний хавбек итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский может вернуться в чемпионат Бельгии.

По данным voetbal24.be, в подписании украинца заинтересованы Генк, из которого он перешел в клуб из Бергамо, а также Брюгге и Антверпен.

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Украинец недоволен количеством игровой практики в Аталанте и не хочет рисковать местом в сборной Украины на чемпионате Европы следующим летом. Переход может состояться уже в январе.

Также отмечается, что футболистом интересуются и другие клубы.

Что известно о Малиновском

С июля 2019 года Малиновский принял участие в 57 матчах Аталанты во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 9 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету один мяч в 13 матчах.

Transfermarkt оценивает Малиновского в 21 миллион евро, его контракт с Аталантой рассчитан до лета 2024 года.

Летом 2020 года сообщалось, что Аталанта может продать Малиновского ради других трансферов.