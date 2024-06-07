6 июня ФК Ингулец объявил Желько Любеновича своим новым главным тренером. Соответствующая информация появилась в соцсетях клуба.

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Ингулец дезинформировал болельщиков

Желько Любеновича заявил, что остается тренером Миная и не понимает, откуда взялась информация о его переходе в другой клуб.

Я и не уходил из Миная. Откуда взялись разговоры о моем заключении контракта с другим клубом – это даже не хочу комментировать,
– рассказал сербский тренер.

Напомним, что команда из Петрово уволила Владислава Лупашко с должности главного тренера.

Тренерская карьера Желька Любеновича: главное

  • После завершения игровой карьеры остался работать в Заре, где он тренировал юношескую команду.
  • После этого он работал в сербских клубах Железничар и Раднички.
  • В ноябре 2023 года возглавил Минай.