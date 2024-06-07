6 июня ФК Ингулец объявил Желько Любеновича своим новым главным тренером. Соответствующая информация появилась в соцсетях клуба.
Читайте также Выбрал между Реалом и Барселоной: Довбик приоткрыл карты переговоров с каталонским грандом
Ингулец дезинформировал болельщиков
Желько Любеновича заявил, что остается тренером Миная и не понимает, откуда взялась информация о его переходе в другой клуб.
Я и не уходил из Миная. Откуда взялись разговоры о моем заключении контракта с другим клубом – это даже не хочу комментировать,
– рассказал сербский тренер.
Напомним, что команда из Петрово уволила Владислава Лупашко с должности главного тренера.
Тренерская карьера Желька Любеновича: главное
- После завершения игровой карьеры остался работать в Заре, где он тренировал юношескую команду.
- После этого он работал в сербских клубах Железничар и Раднички.
- В ноябре 2023 года возглавил Минай.