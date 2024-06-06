В прошлом сезоне Ингулец выиграл соревнования в Первой Лиге, обойдя в последнем туре Карпаты. Это позволило команде Владислава Лупашко вернуться в УПЛ уже через год после вылета.

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Изменения в Ингульце

Впрочем, клуб решил неожиданно сменить наставника. Ингулец попрощался с Лупашко, которого СМИ сватали в Карпаты вместо Мирона Маркевича. Тем временем клуб из Петрово объявил имя нового наставника.

Им стал 42-летний специалист Желько Любенович. Серб подписал контракт с Ингульцом аж на три года – до лета 2027-го. В прошлом году Желько начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив Минай.

Ему удалось поднять закарпатцев с 16 на 15 место в УПЛ, но это не спасло команду от вылета. В 16-ти матчах во главе с Любеновичем Минай одержал 5 побед, 4 ничьи и 7 поражений.

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В качестве игрока Любенович провел в Украине аж 12 лет, поиграв за Кривбасс, Таврию, Александрию и Зарю. В составе симферопольской команды Желько выиграл Кубок Украины-2010, а уже с Зарей дошел до финала этого турнира в 2016-м.