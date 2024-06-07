26-летний нападающий Жироны вспомнил матч против Барселоны, в котором он открыл счет на табло домашнего стадиона. А его команда одержала в итоге победу над "блаугранас" 4:2.

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Прокомментировал слухи об интересе от Хави

Артем прокомментировал информацию о заинтересованности в нем главного тренера Барселоны Хави. Довбык рассказал, что лично никаких разговоров с Хави не было, но были переговоры между клубами.

Отметим! Жирона переиграла Барселону в двух поединках сезона-2023/2024 в Ла Лиге. Оба вместе по 4:2, а Довбик отмечался голами в обоих матчах.

Барселона заинтересовалась украинским футболистом после его удачного выступления в обоих очных встречах.

Лучший бомбардир сезона Ла Лиги рассказал, какой из испанских грандов подходит ему по стилю больше всего – Реал или Барселона.

Ну, Барселона...Это такие команды, что тут не думаешь. У них есть такие исполнители ... Хотя и говорят, что Барселона уже не та, но там исполнители очень высокого уровня – Гюндоган, Левандовский, молодой Ямаль,

– ответил Довбык.

Напомним, что Довбик в сезоне-2023/2024 забил 24 гола в 36-ти матчах в рамках Ла Лиги, оформив также 8 ассистов. Всего в этом сезоне Артем провел 41 встречу – 25 мячей и 10 голевых передач.

Жирона же заняла 3-е место в таблице первенства, что гарантировало ей историческое выступление в Лиге чемпионов в новом сезоне-2024/2025.

Пока Артем окончательно не ответил, продолжит ли свою карьеру в Жироне. С будущим Довбик определится после Евро-2024. Сейчас украинским нападающим интересуются сразу несколько европейских клубов – Наполи, Ювентус, Милан, Барселона, Атлетико Мадрид, Челси и Милан.