6 червня ФК Інгулець оголосив Желько Любеновича своїм новим головним тренером. Відповідна інформація з'явилась в соцмережах клубу.
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Інгулець дезінформував вболівальників
Желько Любеновича заявив, що залишається тренером Миная і не розуміє, звідки взялась інформація про його перехід в інший клуб.
Я і не йшов з Миная. Звідки взялись розмови про моє укладання контракту з іншим клубом – це навіть не хочу коментувати,
– розповів сербський тренер.
Нагадаємо, що команда з Петрового звільнила Владислава Лупашка з посади головного тренера.
Тренерська кар'єра Желька Любеновича: головне
- Після завершення ігорової кар'єри залишився працювати в Зорі, де він тренував юнацьку команду.
- Після цього він працював у сербських клубах Железничар та Раднички.
- У листопаді 2023 року очолив Минай.