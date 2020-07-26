36-летний британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО) заявил, что 39-летний британский боец Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) пообещал ему бой-реванш.

Об этом Чисора сообщил в Instagram. Напомним, что Дерек должен провести следующий бой с украинцем Александром Усиком.

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"Я говорил с Дэвидом Хэем, он сказал, что даст мне реванш", – написал Чисора.

Дерек Чисора – Дэвид Хэй: что известно

Поединок между Чисорой и Хэем состоялся 14 июля 2012 года. В поединке за вакантные титулы WBA Inter-Continental и WBO Inter-Continental победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Хэй.

Дэвид не выходил на ринг с 2018 года, когда потерпел второе подряд поражение от Тони Белью. В том же году Хэй завершил карьеру боксера и стал заниматься промоутерской деятельностью. Одним из клиентов британца является Дерек Чисора.

Что известно о Чисоре