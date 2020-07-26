А как же Усик? Чисора собрался провести реванш с Хэем – фото
36-летний британский боксер Дерек Чисора (32-9, 23 КО) заявил, что 39-летний британский боец Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) пообещал ему бой-реванш.
Об этом Чисора сообщил в Instagram. Напомним, что Дерек должен провести следующий бой с украинцем Александром Усиком.
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"Я говорил с Дэвидом Хэем, он сказал, что даст мне реванш", – написал Чисора.
Дерек Чисора – Дэвид Хэй: что известно
Поединок между Чисорой и Хэем состоялся 14 июля 2012 года. В поединке за вакантные титулы WBA Inter-Continental и WBO Inter-Continental победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Хэй.
Дэвид не выходил на ринг с 2018 года, когда потерпел второе подряд поражение от Тони Белью. В том же году Хэй завершил карьеру боксера и стал заниматься промоутерской деятельностью. Одним из клиентов британца является Дерек Чисора.
Что известно о Чисоре
- Дерек Чисора дрался с Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.
- Чисора больше запомнился скандальными действиями. В частности, на дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также боксер перед поединком плюнул водой в лицо Владимиру Кличко.
- После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.
- На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений). 26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.