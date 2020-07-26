36-річний британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) заявив, що 39-річний британський боєць Девід Хей (28-4, 26 КО) пообіцяв йому бій-реванш.

Про це Чісора повідомив у Instagram. Нагадаємо, що Дерек повинен провести наступний бій з українцем Олександром Усиком.

Дивіться також: Чісора розповів, коли відбудеться бій з Усиком

"Я говорив з Девідом Хеєм, він сказав, що дасть мені реванш", – написав Чісора.

Дерек Чісора – Девід Хей: що відомо

Поєдинок між Чісорою та Хеєм відбувся 14 липня 2012 року. У поєдинку за вакантні титули WBA Inter-Continental і WBO Inter-Continental перемогу технічним нокаутом в п'ятому раунді здобув Хей.

Девід не виходив на ринг з 2018 року, коли зазнав другої поспіль поразки від Тоні Белью. У тому ж році Хей завершив кар'єру боксера і став займатися промоутерською діяльністю. Одним з клієнтів британця є Дерек Чісора.

Що відомо про Чісору