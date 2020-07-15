Британский боксер Дерек Чисора рассказал последние детали поединка против Александра Усика. Бой Чисоры и Усика перенесен на неопределенный срок из-за карантина.

Чисора рассказал, что сейчас ожидает информацию от промоутера Эдди Хирна, который организует бой. Новой даты поединка все еще нет. Об этом информирует vRINGe.

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36-летний Чисора исключает вероятность, что бой с Усиком пройдет без зрителей.

"Нет, я не хочу такого. Я не могу этого сделать", – сказал Дерек.

По мнению Чисоры, ему и Усику нужно, чтобы зрители были на трибунах.

Это будет сложно для меня. Я думаю, и для него тоже. Мы – гладиаторы. Мы хотим, чтобы на нас смотрели люди. Забудьте о PPV. Люди должны прийти и насладиться боем,

– сказал Дерек.

Он также выразил уверенность, что бой состоится в 2020 году.

"Я очень уверен. Я думаю, люди хотят посетить и насладиться нашим поединком. 100%, что Эдди и Дэвид Хэй сделают бой реальностью", – отметил Чисора.

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