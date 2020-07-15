Чисора рассказал, когда состоится бой с Усиком
Британский боксер Дерек Чисора рассказал последние детали поединка против Александра Усика. Бой Чисоры и Усика перенесен на неопределенный срок из-за карантина.
Чисора рассказал, что сейчас ожидает информацию от промоутера Эдди Хирна, который организует бой. Новой даты поединка все еще нет. Об этом информирует vRINGe.
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36-летний Чисора исключает вероятность, что бой с Усиком пройдет без зрителей.
"Нет, я не хочу такого. Я не могу этого сделать", – сказал Дерек.
По мнению Чисоры, ему и Усику нужно, чтобы зрители были на трибунах.
Это будет сложно для меня. Я думаю, и для него тоже. Мы – гладиаторы. Мы хотим, чтобы на нас смотрели люди. Забудьте о PPV. Люди должны прийти и насладиться боем,
– сказал Дерек.
Он также выразил уверенность, что бой состоится в 2020 году.
"Я очень уверен. Я думаю, люди хотят посетить и насладиться нашим поединком. 100%, что Эдди и Дэвид Хэй сделают бой реальностью", – отметил Чисора.
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Усик – Чисора: главное
- Бой боксеров должен был пройти 23 мая в Лондоне на арене O2. И поединок перенесли из-за карантина.
- Сейчас оба боксера продолжают поддерживать форму.
- По предварительной информации, Усик и Чисора будут драться в октябре 2020 года.