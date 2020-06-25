Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире в Берлине (Германия). На теннисных матчах позволили присутствовать зрителям.

Организатор выставочного турнира в Берлине Барбара Риттнер рассказала об организации соревнований. Как сообщает БТУ, она подтвердила разрешение зрителям присутствовать на трибунах.

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Строгие правила

Барбара Риттнер заявила, что на турнире будут строгие правила по вопросам гигиены.

"Мы будем согласовывать с местными властями. Когда турнир будет проходить на кортах "Рот-Вайс", там будет около 1000 зрителей, а на корте в "Темпельхофе" – около 300", – сказала организатор.

Она подчеркнула важность соблюдения правил. Также всех участников протестируют на COVID-19.

Это будет одним из обязательных требований для игроков. Мы будем уважительно относиться к ситуации и правилам, мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса,

– отметила Риттнер.

В Германии с начала пандемии COVID-19 было обнаружено 193 291 случай заражения, 8 936 человек умерли.

В списке участников: хорватка Донна Векич, Ига Свьонтек из Польши, швейцарки Виктория Голубич, Жиль Тайхманн и другие.

Также на турнир должны приехать Доминик Тим и Александр Зверев, которые были участниками "Adria Tour", где произошла вспышка COVID-19. Тесты обоих дали отрицательный результат.

Что произошло на "Adria Tour"

Первая ракетка мира Новак Джокович организовал серию выставочных турниров на Балканах.

На турнирах теннисисты не придерживались рекомендаций. Участники обнимались, пожимали друг другу руки.

В результате коронавирус был обнаружен в Григора Димитрова и его тренера, Виктора Троицки и его беременной жены.

Также вирус обнаружили в Чорича и фитнес-тренера Джоковича. Впоследствии положительные тесты на COVID-19 сдал сам Новак и его жена.