Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна візьме участь у виставковому турнірі в Берліні (Німеччина). На тенісних матчах дозволили присутність глядачів.

Організаторка виставкового турніру в Берліні Барбара Ріттнер розповіла про організацію змагань. Як повідомляє БТУ, вона підтвердила дозвіл глядачам бути присутніми на трибунах.

Варте уваги Роджеру Федереру зробили ще одну операцію: повернення тенісиста відкладається

Суворі правила

Барбара Ріттнер заявила, що на турнірі будуть суворі правила з питань гігієни.

"Ми будемо узгоджувати це з місцевою владою. Коли турнір буде проходити на кортах "Рот-Вайс", там буде близько 1000 глядачів, а на корті в "Темпельгоф" – близько 300", – сказала організаторка.

Вона наголосила на важливості дотримання правил. Також усіх учасників протестують на COVID-19.

Це буде одним з обов'язкових вимог для гравців. Ми будемо шанобливо ставитися до ситуації і правил, ми зробимо все можливе, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу,

– зазначила Ріттнер.

У Німеччині з початку пандемії COVID-19 було виявлено 193 291 випадок зараження, 8 936 осіб померло.

У списку учасниць: хорватка Донна Векич, Іга Свьонтек з Польщі, швейцарки Вікторія Голубич, Жиль Тайхманн і інші.

Також на турнір повинні приїхати Домінік Тім та Александр Звєрєв, які були учасниками "Adria Tour", де стався спалах COVID-19. Тести обох дали негативний результат.

Що сталося на "Adria Tour"

Перша ракетка світу Новак Джокович організував серію виставкових турнірів на Балканах.

На турнірах тенісисти не дотримувалися рекомендацій. Учасники обіймалися, тиснули одне одному руки.

Унаслідок цього коронавірус був виявлений у Григора Димитрова та його тренера, Віктора Троїцькі і його вагітної дружини.

Також вірус виявили у Борни Чорича і фітнес-тренера Джоковича. Згодом позитивні тести на COVID-19 здав сам Новак та його дружина.