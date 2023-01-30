Лунин будет "греть банку": Анчелотти открыл неожиданный план Реала на трансферном рынке
Источник:твиттер Фабрицио Романо
Мадридский Реал продолжает борьбу за свой 36-й чемпионский трофей в испанской Ла Лиге. Однако "сливочные" решили не расставаться с деньгами ради звездных трансферов, которые могут помочь команде приблизиться к очередному кубку.
Главный тренер "Королевского клуба" Карло Анчелотти открыл завесу трансферной деятельности команды на футбольном рынке. По словам наставника, "сливочные" попытаются сохранить тех футболистов, которые сейчас находятся в его обойме.
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Анчелотти: Трансферный рынок для нас закрыт
Мадридский клуб не собирается тратить десятки миллионов ради звездных футболистов. В этом случае украинский голкипер Андрей Лунин останется до конца сезона в Реале, где продолжит "греть банку".
Трансферный рынок для нас закрыт. Никто в январе от нас не уходит, никто не приходит. В январе ничего по поводу трансферов не будет,
– сказал Анчелотти.
Трансфер с перспективной на будущее
- Напомним, в зимнее трансферное окно-2022/2023 Реал оформил переход 16-летнего нападающего Палмейраса Эндрика. Бразилец переедет в Мадрид только в июле 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.
- Контракт Эндрика с "Королевским клубом" рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на три.
- Сумма трансфера 16-летнего футболиста не сообщается. Ранее была информация, что бразильский клуб получит от испанского гранда 72 миллиона евро, в которые входят налоги. По данным Transfermarkt, Палмейрас уже получил 35 миллионов евро за предстоящий трансфер своего нападающего.
Реал идет вторым в Ла Лиге, уступая лидеру сезона Барселоне 5 баллов. Также "сливочные" продолжают ход в Кубке Короля, где в четвертьфинале обыграли Атлетико, и 1/8 финала Лиги чемпионов, где Реал встретится с Ливерпулем.
Лунин не покинет Реал
- Андрей Лунин выступает за Реал с июля 2018, когда перешел из луганской Зари. С тех пор украинский голкипер сыграл за мадридскую команду всего 12 официальных матчей. Украинец преимущественно получает игровое время в Кубке или в случае, когда Тибо Куртуа получает травму.
- После переезда в столицу Испании Лунин успел поиграть в аренде в Леганесе, Реале Вальядолиде и Овьедо, куда его сватают и сейчас.
- Такая ситуация не устраивает футболиста, хотя Лунин неоднократно говорил, что будет терпеть и ждать своего времени. Но терпение у Лунина лопнуло. Он хочет покинуть команду ради прогресса и игровой практики
- В текущем сезоне Лунин провел за Реал 7 матчей, в которых пропустил 6 голов и выдал 3 "сухих" поединка. Андрей впервые после перехода в Мадрид получил столько практики за сезон.
- СМИ даже сообщали о расторжении контракта между Луниным и Реалом, которое должно произойти уже летом 2023 года. Соглашение футболиста со "сливочными" рассчитано до конца июня 2024 года.
- Вроде бы Андрей будет арендован Овьедо, а после чего подпишет полноценный контракт с клубом из Сегунды. Однако слова Анчелотти разрушили слухи об аренде.