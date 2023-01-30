Лунин будет "греть банку": Анчелотти открыл неожиданный план Реала на трансферном рынке

Мадридский Реал продолжает борьбу за свой 36-й чемпионский трофей в испанской Ла Лиге. Однако "сливочные" решили не расставаться с деньгами ради звездных трансферов, которые могут помочь команде приблизиться к очередному кубку.

Главный тренер "Королевского клуба" Карло Анчелотти открыл завесу трансферной деятельности команды на футбольном рынке. По словам наставника, "сливочные" попытаются сохранить тех футболистов, которые сейчас находятся в его обойме.

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Анчелотти: Трансферный рынок для нас закрыт

Мадридский клуб не собирается тратить десятки миллионов ради звездных футболистов. В этом случае украинский голкипер Андрей Лунин останется до конца сезона в Реале, где продолжит "греть банку".

Трансферный рынок для нас закрыт. Никто в январе от нас не уходит, никто не приходит. В январе ничего по поводу трансферов не будет,

– сказал Анчелотти.

Трансфер с перспективной на будущее

Напомним, в зимнее трансферное окно-2022/2023 Реал оформил переход 16-летнего нападающего Палмейраса Эндрика. Бразилец переедет в Мадрид только в июле 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Контракт Эндрика с "Королевским клубом" рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на три.

Сумма трансфера 16-летнего футболиста не сообщается. Ранее была информация, что бразильский клуб получит от испанского гранда 72 миллиона евро, в которые входят налоги. По данным Transfermarkt, Палмейрас уже получил 35 миллионов евро за предстоящий трансфер своего нападающего.

Реал идет вторым в Ла Лиге, уступая лидеру сезона Барселоне 5 баллов. Также "сливочные" продолжают ход в Кубке Короля, где в четвертьфинале обыграли Атлетико, и 1/8 финала Лиги чемпионов, где Реал встретится с Ливерпулем.

Лунин не покинет Реал