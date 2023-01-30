Реал – Реал Сосьедад 0:0

На Сантьяго Бернабеу сошлись вторая и третья команда Ла Лиги. Как и предполагалось, ни одна из команд не хотела просто дарить очки друг другу. Поэтому собравшиеся болельщики на домашней арене мадридского Реала не увидели ни одного гола, хотя нереализованных моментов была целая гора, пишет 24 канал.

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Муньос остро простреливал вдоль ворот хозяев, но ни один из игроков Реал Сосьедад не успел запереть классную передачу.

"Сливочные" ответили ударом от Винисиуса. Жуниор классно пробросил среди ног защитнику в штрафной соперника, но мяч после удара лидера Реала пролетел в считанных сантиметрах со стойкой.

Уже в первом тайме гости имели идентичный момент, который в мадридском клубе упустил Вини. Ильяраменди был первым на добивании после блока защитника. Но снова мяч словно заколдованный пролетел рядом со стойкой ворот Куртуа.

На 32-й минуте классную атаку создали хозяева. Винисиус увидел свободного Вальверде, тот в одно касание сбросил под удар Кроосу. Тони пробил на технику, но Ремиро потянул мяч, летевший прямо в нижний угол его ворот.

В течение первого тайма Бензема и Себальос пристреливались из-за пределов штрафного соперника. То голкипер легко забрал мяч в руки, то удар был мимо ворот.

Матч нереализованных моментов

Уже в компенсированное к первому тайма время Реал упустил самую реальную возможность размочить нули на табло. Бензем перехватил мяч, отдал на Винисиуса, но тот не сумел переиграть голкипера Реал Сосьедада. Он просто пробил прямо по воротам.

Уже на старте второй 45-минутки Винни снова был в центре внимания. Бензема снова вывел Винисиуса на ворота гостей, но второй раз за матч Ремиро стал победителем в дуэли с Жуниором.

Вальверде и Родриго пробили мимо ворот из-за пределов штрафной гостей.

Реал Сосьедад ответил острым ударом Кубо, парировавшим Куртуа.

Через несколько минут Кубо снова имел прекрасную возможность забить, но Куртуа вовремя вышел из ворот.

На экваторе второго тайма У Винисиуса снова был выход один на один с голкипером, но снова Ремиро не дал себя опрокинуть.

Как ни старался "Королевский клуб", но забить так и не удалось никому.

Реал и Реал Сосьедад расписывают "сухую" мировую на "Сантьяго Бернабеу" 0:0.

Эта ничья помешала Реалу приблизиться к Барселоне, являющейся лидером Ла Лиги. В активе команды Анчелотти есть 42 очка, что на 5 баллов меньше, чем набрал каталонский клуб.

Реал Сосьедад с 39 пунктами замыкает тройку лидеров.

Реал – Реал Сосьедад: видеообзор матча