"Сливочные" официально сообщили о подписании бразильского вундеркинда Эндрика. За новым Неймаром, как называют юного форварда, охотились ведущие клубы Европы.

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В ближайшее время футболист отправится в Мадрид, чтобы посетить объекты клуба. Однако болельщикам "сливочным" придется подождать дебюта Эндрика. Форвард присоединится к Реалу в июле 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. До тех пор вундеркинд будет выступать за Палмейрас.

Контракт Эндрика с королевским клубом рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на три.

Видео голов Эндрика

Сумма трансфера 16-летнего нападающего не сообщается. Ранее была информация, что бразильский клуб получит 72 миллиона евро, в которые входят налоги.

По данным Transfermarkt Палмейрас уже получил 35 миллионов евро.

Напомним, что 16-летний Эндрик стал самым молодым бомбардиром в истории Палмейраса. В сезоне 2022 вундеркинд провел 7 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.