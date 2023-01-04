Единый и победный гол в матче убил бразилец Родриго. Но вклад Андрей Лунина тоже не следует отбрасывать в сторону.

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Лунин: Идея состоит в том, чтобы остаться

Украинский голкипер провел свой третий "сухой" матч за Реал в сезоне-2022/2023. Бывший вратарь луганской Зари рассказал о своей карьере в мадридском клубе и прокомментировал мизерную игровую практику, которую ему дает тренерский штаб "сливочных".

Лунин признался, что работает, пользуется теми шансами, которые дают ему в Реале. Андрей делает это для того, чтобы стать номером один в рамке ворот испанского гранда.

Я работаю здесь уже три года. Все это время я страдаю и жду, пользуясь теми матчами, которые получаю. Я делаю это не для того, чтобы уйти. Идея состоит в том, чтобы остаться,

– сказал Лунин.

Я спокоен, нахожусь в лучшем месте с лучшими людьми, которые мне помогают. Атмосфера очень хорошая. Любой футболист скажет вам, что хочет играть постоянно. Я готов и выполняю свою работу, а тренер принимает решение", – добавил украинский голкипер.

К слову. В общей сложности Лунин в сезоне-2022/2023 провел 7 матчей, в которых пропустил 4 гола.