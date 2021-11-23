Жарко не только на поле: фаны устроили стычки во время матча ЛЧ между Динамо и Баварией
Источник:24 канал
В рамках пятого тура Лиги чемпионов Динамо на НСК "Олимпийский" принимало Баварию. Борьба за победу в поединке началась с первых минут.
Однако горячо в этот вечер было не только на футбольном поле, но и на трибунах. Киевские и мюнхенские болельщики решили выяснить, кто сильнее не только в игре в мяч.
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Фаны устроили столкновения на трибунах
Фаны Динамо на первых минутах встречи попытались сорвать баннеры Баварии – это и привело к первой стычке. Однако благодаря правоохранителям масштабной драки удалось избежать.
Далее небольшими группками болельщики "бело-синих" приближались к сектору мюнхенцев, кричали обидные лозунги и убегали. После этого полицейские выставили охрану вокруг трибуны гостей.
На матче Динамо – Бавария фаны устроили стычки: смотрите видео
Динамо – Бавария: что известно о матче ЛЧ
- В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов поединок в Киеве станет второй очной дуэлью между Динамо и Баварией. Первый матч завершился победой мюнхенцев – 5:0.
- После четырех туров в квартете E лидером с 12 очками является немецкая команда, она пока идет без поражений. Бавария опережает ближайшего преследователя Барселону на 6 пунктов.
- В то же время киевское Динамо – аутсайдер группы с 1 зачетным баллом. Однако все еще есть шансы побороться хотя бы за Лигу Европы, ведь до Бенфики, которая идет третьей, всего 3 очка.