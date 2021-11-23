Обнаженный болельщик вырвался на арену стадиона, пробежав все поле. Арбитру пришлось на время останавливать матч, а футболистам Динамо идти успокаивать фанатов.

К слову Динамо – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Обнаженный болельщик выбежал на поле в матче Динамо – Бавария: смотрите видео

Динамо – Бавария: коротко о матче