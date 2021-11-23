Однак гаряче цього вечора було не тільки на футбольному полі, а й на трибунах. Київські та мюнхенські вболівальники вирішили з'ясувати, хто сильніший не лише у грі в м'яч.

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Фани влаштували сутички на трибунах

Фани Динамо на перших хвилинах зустрічі спробували зірвати банери Баварії – це й призвело до першої сутички. Однак завдяки правоохоронцям масштабної бійки вдалося уникнути.

Надалі невеликими групками вболівальники "біло-синіх" наближалися до сектора мюнхенців, кричали образливі гасли та тікали. Після цього поліцейські виставили охорону довкола трибуни гостей.

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