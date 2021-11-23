Однако горячо в этот вечер было не только на футбольном поле, но и на трибунах. Киевские и мюнхенские болельщики решили выяснить, кто сильнее не только в игре в мяч.

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Фаны устроили столкновения на трибунах

Фаны Динамо на первых минутах встречи попытались сорвать баннеры Баварии – это и привело к первой стычке. Однако благодаря правоохранителям масштабной драки удалось избежать.

Далее небольшими группками болельщики "бело-синих" приближались к сектору мюнхенцев, кричали обидные лозунги и убегали. После этого полицейские выставили охрану вокруг трибуны гостей.

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