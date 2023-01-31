40 стран готовы выдвинуть ультиматум МОК, – Беленюк поблагодарил Польшу за создание коалиции

Намерения МОК вернуть в международные соревнования спортсменов из России и Беларуси вызвало негодование со стороны цивилизованного мира. Целый ряд государств осудили предательскую позицию комитета.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук в недавнем заявлении сообщил, что ряд стран готовы присоединиться к коалиции, которая будет противостоять намерениям МОК вернуть спортсменов из РФ и РБ к соревнованиям.

По теме "Россияне – олимпийские чемпионы по преступлениям": огненный ответ Кличко президенту МОК

Беленюк поблагодарил друзей Украины

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк поддержал предложение Польши выдвинуть ультиматум комитету в случае допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже.

"Спасибо нашим друзьям из Польши.

Нам нужно убедить абсолютное большинство стран присоединиться к коалиции, которая будет добиваться, чтобы спортсменам России и Белоруссии запретили участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

По словам Министра спорта Польши Камиля Бортничука, уже сейчас его страна вместе с 40 другими странами готова выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета (МОК), – написал народный депутат Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство намерениям МОК допустить спортсменов из государств-террористов к международным соревнованиям. Он пригласил Томаса Баха в украинский город Бахмут, чтобы президент МОК своими глазами увидел преступления российской армии.

Кстати, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил президенту МОК, что 45 медалей на Играх в Токио завоевали представители армии РФ. Каким образом их участие в Олимпиаде в Париже будет способствовать миру – неизвестно.