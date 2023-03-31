Обычное очковтирательство: Беленюк рассказал, как Россия обойдет санкции МОК

Международный олимпийский комитет пытается усидеть на двух стульях по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Однако наложенные санкции на представителей стран-агрессоров могут оказаться фикцией.

В новом постановлении от 28 марта МОК рекомендовал федерациям вернуть спортсменов из России и Белоруссии в международные соревнования под "нейтральным" флагом. Санкции комитета остались для атлетов, поддерживающих войну против Украины, а также представителей военных формирований стран-агрессоров.

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Размытая позиция МОК по санкциям

Однако такие ограничительные действия Комитета не эффективны, поскольку Россия и Беларусь смогут ими пренебречь. Такого мнения придерживается олимпийский чемпион, а также народный депутат Украины Жан Беленюк.

По-моему, это наше большое дипломатическое поражение, потому что под нейтральным флагом они выступали и на прошлых Олимпийских играх. Даже легкоатлеты на позапрошлых Олимпийских играх соперничали под нейтральным флагом. То есть это вообще очковтирательством называется: определенные санкции якобы, но никто не знает, каким образом они будут отслеживаться и кого действительно будут наказывать. Это все для того, чтобы снизить уровень осуждения от людей за подобные рекомендации. Ведь теперь есть номинальные ограничения для представителей России и Беларуси,

– заявил Беленюк.

Российские военные смогут попасть на Олимпиаду

Недопуск спортсменов, находящихся на контракте в Вооруженных силах стран-агрессоров, вообще легко обойти.

Это просто делается увольнением из состава Вооруженных сил, потому что они по существу в никаких конфликтах в большинстве своем не участвуют. Они просто номинально являются спортсменами ВС или Национальной гвардии РФ. Они просто увольняются или определенным юридическим способом избегают подобных санкций со стороны Международных федераций, если те будут указывать на пребывание в Вооруженных силах или статус военнослужащих. Эту историю абсолютно легко обойти и никоим образом это не помешает представителям России и Беларуси для участия в международных соревнованиях,

– рассказал Беленюк.

Отметим, что в ответ на рекомендации МОК Кабинет Министров Украины принял жесткое решение запретить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут выступать соперники из России и Белоруссии. Однако бойкот не решит всех проблем. Вполне вероятно, что в выигрыше останутся российские спортсмены, а не украинские.

Такого мнения придерживается призер Олимпийских игр Олег Верняев. Известный гимнаст считает, что украинские атлеты должны отстаивать интересы государства на спортивном фронте как военные на передовой.