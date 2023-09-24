Жан Беленюк стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе. К тому же атлет завоевал лицензию на Олимпийские игры-2024.

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Завоевал сразу два трофея

Олимпийский чемпион и народный депутат принял участие в международном первенстве, проходившем в столице Сербии Белграде. Жан Беленюк сумел вырвать бронзовую награду и взойти на третье место пьедестала почета. Более того, данная медаль сталь стала пятой наградой для представителей "сине-желтой" команды на чемпионате мира по борьбе.

Кстати говоря. Спортсмены, получившие медали ЧМ-2023 в Сербии: Юлия Ткач-Остапчук ("серебро", женская борьба, 59 килограммов), Василий Михайлов ("бронза" свободна, 79 килограммов), Ирина Коляденко ("бронза", женская борьба, килограммов), Ярослав Фильчаков ("бронза", греко-римская, 82 килограммов).

В 1/8 финала Беленюк проиграл лидеру посева Али Дженгизу, представлявшему Турцию. Обидчик украинца вышел в финал соревнований, а потому Жан получил шанс сразиться за "бронзу" турнира. В утешительных столкновениях украинский спортсмен сначала взял верх над Тони Метсомеки из Финляндии (5:1), а позже победил Жалгасбая Бердымуратова из Узбекистана (5:3).

Уже в решающей битве за ценную награду международного первенства Беленюка ждал атлет из Казахстана Нурсултан Турсинов. Олимпийский чемпион провел невероятную стычку за бронзовую медаль, в которой смог ликовать с общим счетом 7:2.

Более того Беленюк завоевал лицензию на Олимпийские игры-2024, которая пройдет в Париже в весовой категории до 87 килограммов.