"Жадное пузо, подпиши контракт, или освободи пояс": Усик поставил Фьюри перед выбором

Украинский боксер уже с нетерпением ждет "бой века". Александр Усик мотивирует Тайсона Фьюри подписать контракт.

Александр Усик в привычной для бокса манере обратился к Тайсону Фьюри. Украинский боец хочет получить титул "абсолюта".

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Продолжают ставить ультиматумы

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик в очередной раз обратился к Тайсону Фьюри, владеющему титулом WBC. Украинский боксер с нетерпением ждет легендарного поединка, в тот момент, как британец задержался с подписанием контракта.

Привет, алчное пузо, положение о реванше поступило с вашей стороны, а не с моей. Прекрати скулить и уклоняться. Будь мужчиной, подпиши контракт или освободи пояс. Мне нужен титул абсолюта, а не играть в ваши глупые игры,

– сказал Александр Усик.

В начале марта, 10 числа стало известно, что встреча между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должна состояться 29 апреля, поскольку боксеры предварительно согласовали бой. Однако официальный контракт пока не подписан.

Стремительное развитие событий