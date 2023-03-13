Олександр Усик у звичній для боксу манері звернувся до Тайсона Ф'юрі. Український боєць жадає здобути титул "абсолюта".

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Продовжують ставити ультиматуми

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вкотре звернувся до Тайсона Ф'юрі, який володіє титулом WBC. Український боксер з нетерпінням чекає легендарного поєдинку, в той момент, як британець забарився з підписанням контракту.

Привіт, жадібне пузо, положення про реванш надійшло з вашого боку, а не з мого. Припини скиглити та ухилятися. Будь чоловіком, підпиши контракт або звільни пояс. Мені потрібен титул абсолюта, а не грати у ваші дурні ігри,

– сказав Олександр Усик.

На початку березня, 10-го числа стало відомо, що зустріч між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі повинна відбутися 29-го квітня, оскільки боксери попередньо погодили бій. Проте офіційний контракт поки що не підписано.

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