В украинских СМИ распространилась информация о назначении Алексея Гая помощником главного тренера Шахтера. До этого эксхавбек работал в Черноморце, но одесситы уже попрощались с тренером.

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Шахтер пока не объявил о назначении Алексея, но болельщики уже отрицательно воспринимают такой ход. Все из-за его неадекватной позиции относительно российско-украинской войны.

Пророссийская позиция Гая

Фанатская группировка ультрас дончан "Кроты" кратко и понятно выразила свою позицию по эксхавбеку: "Гай - российский черт". Очевидно, что болельщики не могут простить интервью Алексею 2018 года:

  • футболист отказался признать Россию агрессором и заявил, что во время выступлений в стране-террористке не слышал плохих мнений об Украине
  • по его мнению, Украина могла бы самостоятельно закончить войну, намекая на уступки по территории
  • во время одного из матчей УПЛ Алексей отказался надевать футболку с надписью "Слава украинской армии", назвав акцию провокацией
  • Гай подверг критике декоммунизацию и переименование городов и других топонимов для лишения советских корней
  • футболист заявил, что не хочет видеть в украинских городах улицы, названные в честь Степана Бандеры или Романа Шухевича

При этом в 2016-2018 годах Гай не постеснялся уехать в Россию и поиграть за Кубань. Во время начала полномасштабного вторжения российских окупантов Алексей работал в Черноморце.

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Но даже такие действия террористов не заставили эксигровца сборной Украины выйти в СМИ и принести свои извинения. Похоже, что человек до сих пор пророссийский персонаж или слишком боится признать свою позицию ошибочной.

Карьера Алексея Гая

  • Алексей родился в Запорожье и начинал карьеру в местных Спартаке и Металлурге
  • После этого 13 лет карьеры Гай отдал Шахтеру
  • С ним он выиграл по шесть чемпионств и Кубков Украины, а также Кубок УЕФА-2009.
  • Кроме того, хавбек поиграл за Ильичевец, Черноморец, Олимпик, азербайджанскую Габалу и российскую Кубань.
  • На счету Алексея 29 матчей за сборную Украины, в которых он забил один гол