По информации источника, Алексей Гай уже стал помощником нового главного тренера "горняков" Патрика ван Леувена. Зашкварная легенда Шахтера уже даже приступила к тренировочному процессу команды.

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Не слишком верное решение "горняков"

Последним опытом работы Гая были ассистенты и аналитики в тренерском штабе Романа Григорчука в одесском Черноморце. "Моряки" уже официально известили об уходе Гая из клуба.

Одесситы поблагодарили Гаю за работу.

Благодарны Алексею Гаю, что в первые месяцы войны остался в нашем городе и участвовал во всех социальных проектах Черноморца. Как и голы Алексея, в черно-синей футболке будем всегда помнить глаза детей-переселенцев, которых тренировал Алексей Гай. Это были невероятные эмоции. Мы не прощаемся с Алексеем, а говорим друг другу "к новым встречам!",

– говорится в публикации одесского клуба.

Напомним, что Черноморец стал первым клубом в тренерской карьере 40-летнего Гая. Алексей проработал в штабе "моряков" с сентября 2021 года.

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