По информации источника, Алексей Гай уже стал помощником нового главного тренера "горняков" Патрика ван Леувена. Зашкварная легенда Шахтера уже даже приступила к тренировочному процессу команды.
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Не слишком верное решение "горняков"
Последним опытом работы Гая были ассистенты и аналитики в тренерском штабе Романа Григорчука в одесском Черноморце. "Моряки" уже официально известили об уходе Гая из клуба.
Одесситы поблагодарили Гаю за работу.
Благодарны Алексею Гаю, что в первые месяцы войны остался в нашем городе и участвовал во всех социальных проектах Черноморца. Как и голы Алексея, в черно-синей футболке будем всегда помнить глаза детей-переселенцев, которых тренировал Алексей Гай. Это были невероятные эмоции. Мы не прощаемся с Алексеем, а говорим друг другу "к новым встречам!",
– говорится в публикации одесского клуба.
Напомним, что Черноморец стал первым клубом в тренерской карьере 40-летнего Гая. Алексей проработал в штабе "моряков" с сентября 2021 года.
Почему Алексей Гай обесценил свою легендарность из-за зашкварных моментов с Россией
- Летом 2019 года Алексей Гай повесил бутсы на гвоздь. За свою карьеру футболист успел поиграть не только в Украине, но и совершил одну большую ошибку. С 2016 по 2018 годы выступал во враждебной стране, где поиграл за Кубань.
- В футболке российского клуба украинец провел 64 матча (12 голов и 2 ассиста).
- Однако Гай зашкварился уже и после игровой карьеры. Алексей не видит в России врага и уверен, что именно Украина может прекратить войну в Украине, намекая на мирные переговоры. Бывший футболист сборной Украины уверял, что, выступая в стране-агрессоре, не видел ненависти к нашей стране в глазах россиян.
- Еще выступая за Черноморец, отказался одевать футболку с надписью "Слава украинской армии". Гай стал единственным футболистом, вышедшим не в белой футболке с этой надписью. Алексей назвал такую акцию провокацией.
- Также следует упомянуть признание Гая о переименовании улиц и городов. Бывший футболист Шахтера заявлял, что ему не нравятся названия улиц, посвященных Шухевичу и Бандере, которых он назвал врагами.
- Из-за этих позиций фанаты донецкого Олимпика назвали Гая – сепаром. На что Алексей даже не обратил внимания.