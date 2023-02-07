31-летний левый вингер Хайтаспора стал жертвой ужасного землетрясения, который 6 февраля всколыхнул Турцию и Сирию Вместе с Ансу, не выходившим с этого времени на связь, под завалами оказался спортивный директор турецкого клуба Танера Савута.

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Ужасное опровержение

Ближе к вечеру 6 февраля появилась информация о спасении Кристиана Атсу. Вроде бы футболиста уже достали из-под завалов в городе Кахраманмараш, где базируется местная команда Суперлиги.

Сообщалось, что футболиста нашли живым и уже доставили в больницу. Атсу отделался легкими травмами – у него повреждена нога и проблемы с дыханием. Болельщики Хайтаспора с облегчением выдохнули. Но на этом положительные новости закончились.

Президент турецкого клуба опроверг эту информацию о спасении Атса. По словам Лутфу Саваса, Кристиан и Танер Савиту продолжают находиться под завалами. Спасательными пытаются как можно быстрее достать всех людей из-под разрушенных домов.

Отметим, что за день до жуткого землетрясения Ансу принес Хайтаспору волевую победу в Суперлиге над Касимпашем 1:0. Кристиан отличился голом на седьмой компенсированной до поединка минуте.

Что известно об Ансе, ставшем жертвой землетрясения в Турции