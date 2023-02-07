6 лютого Анна Реброва, дружина українського наставника, повідомила у своєму інстаграмі, що їх родина на собі відчула усі жахи землетрусу. Вночі подружжя прокинулось від голосних звуків. Спершу пара подумала, що це вітер, але як виявилось згодом, що все значно серйозніше.

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Анна Реброва: Світло саме почало вмикатись у кімнатах

Наслідки землетрусу, який сколихнув Туреччину та Сирію, були чутні аж до Аль-Айна, що в ОАЕ, де базується однойменний футбольний клуб Аль-Айн. Саме цю команду очолює Сергій Ребров із червня 2021 року.

Сьогодні вночі ми з чоловіком прокинулися від голосних звуків, наче свистить щось в домі й бахкає, думали вітер, але ні, це був не він. Зараз зрозуміли, що це наслідки землетрусу, було страшно, світло саме почало вмикатись у кімнатах,

– написала дружина Реброва.

Нагадаємо, що досі під завалами у Туреччині залишається футболіст турецького Хайтаспора Крістіан Атсу та спортивний директор команди Танера Савута. Ввечері 6 лютого з'явилась інформація про порятунок колишнього вінгера Челсі та Евертона, але згодом президент турецького клубу спростував ці чутки, який виявились неправдивими.

Також на своїй шкірі землетрус пережила українська волейболістка Олеся Рихлюк, яка живе та грає у Туреччині. Спортсменка виступає за місцевий Чукурова, який базується в Адані, яке жорстко постраждало від землетрусу.