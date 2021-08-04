Первое золото и не только: Зеленский поздравил 4 украинских олимпийцев-медалистов
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Копилка украинских наград на Олимпиаде-2020 пополнилась сразу 4 медалями. Владимир Зеленский поздравил спортсменов с важными достижениями.
5 августа украинцы завоевали золотую, серебряную и 2 бронзовых медали. Этот день стал самым продуктивным для нашей сборной на соревнованиях.
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Жан Беленюк
Президент поздравил Жана Беленюка, который принес Украине первое "золото" на Олимпиаде-2020. Зеленский отметил, что эта медаль особая, ведь Беленюк не только спортсмен, но и украинский парламентарий, "слуга народа".
Парвиз Насибов
Глава государства отметил и Парвиза Насибова, который получил "серебро" в греко-римской борьбе. Он отметил, что такая олимпийская награда в 22 года – это огромное достижение.
Марта Федина и Анастасия Савчук
Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук пополнили копилку Украины на Олимпиаде "бронзой". Зеленский подчеркнул, что спортсменки устроили настоящее медальное "цунами".
Ирина Коляденко
Одиннадцатую олимпийскую награду для нашей страны завоевала Ирина Коляденко. Она получила "бронзу" в вольной борьбе в весовой категории до 62 килограммов. "Сегодня на Олимпиаде – день Украины", – подчеркнул президент.
Украина на Олимпиаде в Токио: основное
- На Олимпийских играх-2020 Украину представляют 157 спортсменов. По состоянию на 4 августа наши спортсмены завоевали 1 "золото", 2 "серебра" и 8 "бронз".
- Сейчас Украина занимает 36 место в общем зачете соревнований. Лидируют китайцы – у них 69 наград, почти половина из них – золотые.