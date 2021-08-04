5 августа украинцы завоевали золотую, серебряную и 2 бронзовых медали. Этот день стал самым продуктивным для нашей сборной на соревнованиях.

Обратите внимание Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

Жан Беленюк

Президент поздравил Жана Беленюка, который принес Украине первое "золото" на Олимпиаде-2020. Зеленский отметил, что эта медаль особая, ведь Беленюк не только спортсмен, но и украинский парламентарий, "слуга народа".

Парвиз Насибов

Глава государства отметил и Парвиза Насибова, который получил "серебро" в греко-римской борьбе. Он отметил, что такая олимпийская награда в 22 года – это огромное достижение.

Марта Федина и Анастасия Савчук

Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук пополнили копилку Украины на Олимпиаде "бронзой". Зеленский подчеркнул, что спортсменки устроили настоящее медальное "цунами".

Ирина Коляденко

Одиннадцатую олимпийскую награду для нашей страны завоевала Ирина Коляденко. Она получила "бронзу" в вольной борьбе в весовой категории до 62 килограммов. "Сегодня на Олимпиаде – день Украины", – подчеркнул президент.

Украина на Олимпиаде в Токио: основное