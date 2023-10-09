Она изготовила уникальный чемпионский пояс. На нем Президент Украины изображен рядом с великими чемпионами бокса.

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Пояс за битву, которую Украину обязательно выиграет

Президент WBC Маурисио Сулейман передал подарок через главу WBC в Украине Николая Ковальчука. Он обратился к Владимиру Зеленскому и заявил о полной солидарности с Украиной и выразил уважение за борьбу, которую ведет украинская нация против кровожадного врага.

Президент Зеленский, меня зовут Маурисио Сулейман, я президент WBC. Мы стоим вместе с Украиной в эти трудные времена. Мы очень гордимся вашим упорным трудом и тем чемпионским сражением, которое выиграет Украина. Мы хотим вас наградить этим чемпионским поясом WBC и официальным сертификатом WBC. Да благословит вас бог, а мир придет в этот мир,

– сказал Сулейман.

Смотрите видео с обращением к Президенту Украины

Отметим, что раньше подобный пояс WBC дарила украинскому чемпиону Александру Усику. Он был посвящен Украине и сделан в сине-желтых цветах.

Справка. Свой следующий бой Александр Усик должен провести против Тайсона Фьюри за звание абсолюта в хевивейте. Дата поединка должна определиться после боя "Жадного пуза" против Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября.