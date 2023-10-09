Вона виготовила унікальний чемпіонський пояс. На ньому Президент України зображений поруч з великими чемпіонами боксу.
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Пояс за битву, яку Україну обов'язково виграє
Президент WBC Маурісіо Сулейман передав подарунок через очільника WBC в Україні Миколу Ковальчука. Він звернувся до Володимира Зеленського та заявив про повну солідарність з Україною й висловив слова поваги за боротьбу, яку веде українська нація проти кровожерливого ворога.
Президенте Зеленський, мене звуть Маурісіо Сулейман, я президент WBC. Ми стоїмо разом з Україною в ці важкі часи. Ми дуже пишаємося вашою наполегливою працею й тією чемпіонською битвою, яку виграє Україна. Ми хочемо нагородити вас цим чемпіонським поясом WBC та офіційним сертифікатом WBC. Хай вас благословить бог, а мир прийде у цей світ,
– сказав Сулейман.
Дивіться відео зі зверненням до Президента України
Зазначимо, що раніше подібний пояс WBC дарувала українському чемпіону Олександру Усику. Він був присвячений Україні та зроблений у синьо-жовтих кольорах.