В результате вражеского удара ракетой "Искандер" погиб 51 крестьянин среди которых и 6-летний мальчик. Еще 6 местных жителей находятся в тяжелом состоянии в больнице. Это очередное террористическое преступление россиян, за которое они должны быть серьезно наказаны.

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Кличко: Помогите нам защитить себя СЕЙЧАС от этой варварской российской агрессии

Украинский спорт не остался в стороне от новой ужасной беды украинцев. Среди них и бывший боксер Владимир Кличко, занимающийся переговорами с международными партнерами, в частности, в Германии.

Легендарный боксер обратился к уже уставшим от войны в Украине.

Вы устали от войны? Мы, украинцы, устали умирать. 50 из нас только что (5 октября – 24 Канал) были убиты в селе под Купянском. Помогите нам оградить себя СЕЙЧАС от этой варварской российской агрессии. Завтра будет слишком поздно,

– написал Владимир.

Еще раньше младший из братьев Кличко призвал мир не останавливаться в помощи для Украины. В августе Владимир Кличко ездил на фронт, чтобы передать нашим защитникам уникальное снаряжение, которое поможет им приближать победу Украины в войне против России.

Видео, на котором собраны телефоны погибших в Купянском районе, один из которых разрывался от звонков родных, доводит до слез… Владелец этого кнопочного телефона больше никогда не нажмет кнопку "Ответить".

Уже утром 6 октября Россия снова ударила по Харькову, но теперь уже по центру города. В городе были слышны взрывы, несмотря на то, что воздушной тревоги не было. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру, погиб 10-летний мальчик, также в полиции сообщили, что обнаружили тело еще одного человека. Еще почти два десятка получили травмы.