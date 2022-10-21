Моменты благотворительности попали в объективы камеры журналиста Esnews. Во время события слово взял президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

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Специальный пояс для чемпиона мира

Александр Усик получил из рук главы организации специальный пояс WBC, сделанный в цветах украинского флага – сине-желтый.



Усик получил специальный пояс от WBC / Скриншот с видео

В своей речи Сулейман вспомнил титулованных украинских боксеров братьев Кличко, Василия Ломаченко, Александра Гвоздика. Отметим, что два последних посетили благотворительную инициативу от фонда Усика.

В 2018 году WBC провел конвенцию в Киеве. Мы создали этот пояс WBC, поскольку братья Кличко, Ломаченко, Гвоздик и Усик были героями своей страны. Этот пояс для нашего дорогого чемпиона. Он определяет тебя героем человечества. Пусть Бог и дальше помогает тебе оставаться таким активным. Мы желаем тебе удачи,

– сказал президент WBC.

Усик получил специальный пояс от WBC: смотрите видео