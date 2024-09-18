Зеленский отреагировал на задержание Усика
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский рассказал, что поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Пока украинского боксера уже отпустили.
Зеленский выразил возмущение отношением к легендарному украинскому боксеру. Об этом говорится на официальной странице президента.
Смотрите также Усика задержали в аэропорту Кракова
Реакция Владимира Зеленского
Президент сообщил, что поручил МИД и МВД как можно быстрее разобраться в этом инциденте.
Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова,
– сказал Владимир Зеленский.
В полночь глава государства рассказал, что с Усиком "все уже хорошо". По его словам, "нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает".
Он продублировал это сообщение на польском в соцсети X, прикрепив фото освобожденного Усика. На кадре известный боксер стоит в аэропорте бок о бок с Генконсулом Украины в Кракове Вячеславом Войнаровским, который приехал на место инцидента.
Усик после освобождения в аэропорте Кракова / Фото с X Владимира Зеленского
Смотрите также Жена Усика отреагировала на его задержание в Польше
Что известно о задержании Усика
- Напомним, что вечером 17 сентября в аэропорту Кракова по неизвестной причине задержали Александра Усика.
- Депутат Украины Жан Беленюк опубликовал видео, на котором видно, как Усика в наручниках ведут правоохранители.
- Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Украина возмущена таким отношением к своему гражданину и чемпиону.
- Известно, что Генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств.