Зеленский отреагировал на задержание Усика

Владимир Зеленский рассказал, что поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Пока украинского боксера уже отпустили.

Зеленский выразил возмущение отношением к легендарному украинскому боксеру. Об этом говорится на официальной странице президента.

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Реакция Владимира Зеленского

Президент сообщил, что поручил МИД и МВД как можно быстрее разобраться в этом инциденте.

Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова,

– сказал Владимир Зеленский.

В полночь глава государства рассказал, что с Усиком "все уже хорошо". По его словам, "нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает".

Он продублировал это сообщение на польском в соцсети X, прикрепив фото освобожденного Усика. На кадре известный боксер стоит в аэропорте бок о бок с Генконсулом Украины в Кракове Вячеславом Войнаровским, который приехал на место инцидента.



Усик после освобождения в аэропорте Кракова / Фото с X Владимира Зеленского

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Что известно о задержании Усика