Первым о задержании Усика написал нардеп от "Слуг народа" и первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк поздно вечером 17 сентября.
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Что говорят в МИД Украины о задержании украинского боксера
Представитель Министерства иностранных дел Украины рассказал в комментарии 24 Каналу, что по поручению министра Андрея Сибиги, генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт, чтобы выяснить обстоятельства ситуации.
Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиона,
– заявили в министерстве.
Задержание Усика в Польше: смотрите видео
Там объяснили, что глава МИД Украины Андрей Сибига уже:
- обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно решить эту ситуацию;
- поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением.
Жена боксера Екатерина Усик написала, что "все нормально" и муж позже объяснит, что случилось.
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Жена Усика прокомментировала задержание мужа / скриншот 24 Канала
Впоследствии Жан Беленюк написал, что вроде все хорошо и Александра Усика должны отпустить.
"Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночи", – добавил нардеп.