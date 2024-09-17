Екатерина записала инстаграм-сторис, заверив, что с Александром Усиком, которого арестовали в аэропорту Кракова, все хорошо.

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Комментарий жены Усика

24 Канал все еще ожидает комментарий от его промоутера Александра Красюка, однако Екатерина Усик уже успела сообщить, что его задержание не связано с каким-либо уголовным делом.

Все нормально, все в порядке! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального, всем спокойной ночи,

– написала жена Усика относительно его задержания.