Международный олимпийский комитет ищет пути, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпийских Играх-2024, несмотря на войну в Украине. Организация хочет им разрешить выступать под нейтральным флагом.

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Именно президент МОК Томас Бах стал одним из главных поклонников возвращения россиян и белорусов. Хотя год назад в начале полномасштабного вторжения он и его организация рекомендовали федерациям отстранить представителей РФ и РБ от соревнований.

Одним из активных борцов за интересы украинского спорта есть Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что направил письма крупным компаниям, сотрудничающим с МОК. Цель – обратить внимание на репутацию в случае участия россиян и белорусов на Олимпиаде.

Продолжаем также дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах. Украина направила соответствующие письма компаниям, которые больше всего поддерживают Международный олимпийский комитет. Это крупные международные компании, точно заинтересованные в том, чтобы их репутацию и поддержку не использовали ради пропаганды войны,

– говорится в заявлении Президента Украины.

Украина готова бойкотировать Олимпийские Игры в случае участия в них россиян и белорусов. Важно знать, что мы не одни, ведь Польша инициировала антироссийскую коалцию по спорту. Около 40 стран готовы выдвинуть МОК аналогичный ультиматум.

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Санкции против России и Беларуси в спорте: