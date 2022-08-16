"Я тебя запомнил"
Васильков вспомнил встречу игроков украинской сборной с нынешним президентом россии после матча квалификации Евро-2000 россия – Украина (1:1). Он рассказал, что пути сказал Шевченко.
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"путин после матча заходил в раздевалку сборной Украины. Он тогда еще был не президентом, а премьер-министром. Он подарил игрокам украинской сборной часы, а также подошел к Шеве и сказал: "Я тебя запомнил".
Тогда это звучало просто так, что он не интересуется футболом, а Шевченко – известный футболист, забивший гол. А сейчас это звучит как угроза из прошлого", – сказал бывший пресс-атташе Шевченко.
Деятельность Шевченко во время войны
- С первых дней полномасштабной русско-украинской войны Шевченко активно помогает родной стране. В мае он стал первым послом благотворительной платформы United24.
- Ранее Васильков сообщал, что украинский тренер не собирается возобновлять карьеру, пока не закончится война. По его словам, все усилия специалиста направлены на содействие Украине.
- Также была информация о том, что экс-тренер сборной Украины претендует на пост УАФ.