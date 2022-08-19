Шевченко: Поехал в Днепр, чтобы поддержать раненых, детей и целые семьи

Бывший наставник "сине-желтых" снова приехал в Украину. Шевченко продолжает помогать своим землякам.

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Уехал в Днепр, чтобы поддержать раненых, детей и целые семьи, жизнь которых разрушила война. В Центре экстренной медицинской помощи пообщался с врачами. Именно сюда мы закупили аппараты ИВЛ для машин скорой помощи в пределах United24 и моего благотворительного сбора. Хочу поблагодарить всех, кто доверяет, жертвует средства по инициативе Владимира Зеленского. Каждый ваш доллар спасает чью-то жизнь!

– написал Шевченко.



Экс-тренер сборной приехал в Днепр / Фото из инстаграма Шевченко



Легендарный футболист встретился с медиками / Фото из инстаграма Шевченко

Деятельность тренера во время войны