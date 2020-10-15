Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с футболистами киевского "Динамо". Встреча состоялась по случаю 45-й годовщины победы "Динамо" в Кубке обладателей кубков и Суперкубка УЕФА сезона 1974/1975 годов.

Зеленский встретился с футболистами "Динамо", которые достигали успеха в сезоне-1974/1975 под руководством Валерия Лобановского. Также на встрече были действующие игроки столичного клуба, наставник команды Мирча Луческу и президент Игорь Суркис. Об этом сообщает Офис Президента.

Как это было: 45 лет назад "Динамо" выиграло Суперкубок УЕФА – видео

Участники встречи посмотрели видеоролик, посвященный выдающимся успехам "Динамо". Также стороны обменялись взаимными подарками.

Представители "Динамо" подарили Зеленскому мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба.

Кстати: Президент поблагодарил сборную Украины за победу над Испанией

Зеленский наградил легенд "Динамо"

Владимир Зеленский вручил государственные награды легендам футбольного клуба. Как сообщает ОП, награды получили Леонид Буряк, Владимир Мунтян, Стефан Решко, Олег Блохин, Михаил Фоменко и многие другие.

Самое главное – то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть большая награда,

– сказал президент.

Президент отметил важность победы, которую футболисты одержали 45 лет назад.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – возможно только благодаря таким легендарным победам", – сказал Зеленский.

Это интересно: Зеленский заговорил о возможности проведения Олимпиады или Чемпионата мира по футболу с Польшей

Также Зеленский вновь поздравил сборную команду Украины с победой над Испанией в Лиге наций.



Зеленский провел встречу с "Динамо" / Фото Офис Президента