Ретро дня: 45 лет назад "Динамо" выиграло Суперкубок УЕФА – видео
6 октября 1975 года киевское "Динамо" впервые в истории выиграло Суперкубок Европы. Соперником киевлян была "Бавария", которая до двухматчевого противостояния считалась фаворитом.
Динамо (Киев, СССР) – Бавария (Мюнхен, ФРГ) 2:0 (3:0 по сумме двух встреч)
Голы: Блохин, 40, 53
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В первом матче, который состоялся 9 сентября в Мюнхене, динамовцы неожиданно одержали победу. Единственный гол в матче на 66-й минуте забил будущий обладатель "Золотого мяча – 1975" Олег Блохин.
После выездной победы 1:0 киевляне в присутствии 102 тысяч зрителей победили обладателя Кубка чемпионов мюнхенскую "Баварию" – 2:0.
Оба мяча забил авсе тот же Олег Блохин: на 44-й минуте он убежал от своего опекуна Ганса-Георга Шварценбека и пробил в дальний угол, а на 53-й поразил ворота ударом со штрафного.
Динамо – Бавария видеообзор поединка
Что известно о Блохине?
Воспитанник "Динамо", в котором провел 19 лет. Также как футболист выступал за "Форвертс" (Австрия) и "Арис" (Кипр). Возглавлял сборную Украины, с которой в 2006 году вышел в четвертьфинал чемпионата мира. Два года работал тренером "Динамо". Также тренировал ряд иностранных клубов.