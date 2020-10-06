6 октября 1975 года киевское "Динамо" впервые в истории выиграло Суперкубок Европы. Соперником киевлян была "Бавария", которая до двухматчевого противостояния считалась фаворитом.

Динамо (Киев, СССР) – Бавария (Мюнхен, ФРГ) 2:0 (3:0 по сумме двух встреч)

Голы: Блохин, 40, 53

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В первом матче, который состоялся 9 сентября в Мюнхене, динамовцы неожиданно одержали победу. Единственный гол в матче на 66-й минуте забил будущий обладатель "Золотого мяча – 1975" Олег Блохин.

После выездной победы 1:0 киевляне в присутствии 102 тысяч зрителей победили обладателя Кубка чемпионов мюнхенскую "Баварию" – 2:0.

Оба мяча забил авсе тот же Олег Блохин: на 44-й минуте он убежал от своего опекуна Ганса-Георга Шварценбека и пробил в дальний угол, а на 53-й поразил ворота ударом со штрафного.

Динамо – Бавария видеообзор поединка