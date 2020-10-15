Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з футболістами київського "Динамо". Зустріч відбулася з нагоди 45-ї річниці перемоги "Динамо" в Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975 років.

Зеленський зустрівся з футболістами "Динамо", які досягали успіху у сезоні-1974/1975 під керівництвом Валерія Лобановського. Також на зустрічі були чинні гравці столичного клубу, наставник команди Мірча Луческу та президент Ігор Суркіс. Про це повідомляє Офіс Президента.

Як це було: 45 років тому "Динамо" виграло Суперкубок УЄФА – відео

Учасники зустрічі переглянули відеоролик, присвячений визначним успіхам "Динамо". Також сторони обмінялися взаємними подарунками.

Представники "Динамо" подарували Зеленському м'ячі з автографами та фотографіями гравців команди та ретро-футболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів клубу.

До речі: Президент подякував збірній України за перемогу над Іспанією

Зеленський нагородив легенд "Динамо"

Володимир Зеленський вручив державні нагороди легендам футбольного клубу. Як повідомляє ОП, нагороди отримали Леонід Буряк, Володимир Мунтян, Стефан Решко, Олег Блохін, Михайло Фоменко та багато інших.

Найголовніше – те, що ви зробили 45 років тому. Це і є велика нагорода,

– сказав Президент.

Президент наголосив на важливості перемоги, яку футболісти здобули 45 років тому.

"Піднімати імідж України як у самій країні, так і за кордоном – чого сьогодні дуже не вистачає – можливо тільки через такі легендарні перемоги", – сказав Зеленський.

Це цікаво: Зеленський заговорив про можливість проведення Олімпіади чи Чемпіонату світу з футболу з Польщею

Також Зеленський знову привітав збірну команду України з перемогою над Іспанією в Лізі націй.



Зеленський провів зустріч з "Динамо" / Фото Офіс Президента