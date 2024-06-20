Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако представители враждебных стран должны соответствовать критериям "нейтральности", в частности не поддерживать войну в Украине, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Сидаков устроил истерику из-за недопуска к Олимпиаде
Причину такого решения МОК не назвал.
Сидаков заявил, что участие в Олимпийских играх – это его мечта, от которой он никогда не отказался бы. Борец пригрозил завершением карьеры, если МОК не изменит решение.
Я хочу поехать, но меня не допустили. Дело не во мне. Я бы сам не отказался, как я могу отказаться от мечты? Если ситуация не изменится, я уже не вижу перспективы,
– рассказал Сидаков.
В частности некоторые росСМИ сообщают, что борец планирует уйти в ММА.
Напомним, что недавно МОК опубликовал первый список допущенных "нейтральных" атлетов. В перечне оказались и те, кто поддерживает войну.