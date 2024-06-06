МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в "нейтральном" статусе при условии, что они не поддерживают войну против Украины и не имеют связи с силовыми структурами. Российские спортивные функционеры возмущаются таким решением, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Россияне снова угрожают Баху

Умар Кремлев заявил, что Томаса Баха нужно выбросить из МОК силой.

Его вышвырнут вскоре. Те же люди, которые его и выбирали. Главу МОК должны выбирать страны – тогда это будет честно и демократично. Сегодня это группа, которая захватила олимпийскую семью. Изгои общества. Нам надо поставить точку в этом вопросе и силой выбросить его,

– сказал глава Международной ассоциации бокса.

Кремлев считает российских спортсменов предателями

Также он отметил, что все 49 человек, которые получили лицензии, должны взять и сжечь эти лицензии, чтобы не унижаться, а тех, кто поедет на турнир назвал предателями.

"Надо им отправить и отказаться от участия. Но если кто-то поедет, то для меня это лично предатели. Они предают не только свою страну, но и свои ценности: ради чего они идут туда. Они должны идти ради того, чтобы представить свой народ. За них болеют! А когда флага и гимна нет, то кого ты представляешь? Сам себя? Тогда сам себя обеспечивай и выбери другую страну", – заявил соратник Владимира Путина.

Напомним, что россиян допустили к участию в Олимпийских играх-2024 только в индивидуальных соревнованиях. Сам турнир будет проходить с 26 июля по 9 августа.