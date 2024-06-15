Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако представители враждебных стран должны соответствовать критериям "нейтральности", в частности не поддерживать войну в Украине, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Кто будет среди "нейтральных" на Олимпиаде
В первый список вошло 14 спортсменов, которые будут соревноваться в спортивной борьбе, велоспорте и прыжках на батуте.
Среди допущенных спортсменов Наталья Малышева, которую несколько дней назад Украина просила не допускать к соревнованиям из-за ее поддержки войны. Однако двух других россиянок, Динару Кудаеву и Ольгу Хорошавцеву, которых также просили дисквалифицировать украинские представители, не внесли в список.
Также по информации издания Tribuna, Алан Остаев и Алина Касабиева, которые есть в перечне, также поддерживают войну против Украины.
В список еще вошли 11 спортсменов из Беларуси.
По информации МОК, перечень атлетов будет обновляться.
Напомним, что Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 9 августа.