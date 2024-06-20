Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі. Однак представники ворожих країн повинні відповідати критеріям "нейтральності", зокрема не підтримувати війну в Україні, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.
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Сідаков влаштував істерику через недопуск до Олімпіади
Причину такого рішення МОК не назвав.
Сідаков заявив, що участь в Олімпійських іграх – це його мрія, від якої він ніколи не відмовився б. Борець пригрозив завершенням кар'єри, якщо МОК не змінить рішення.
Я хочу поїхати, але мене не допустили. Справа не в мені. Я б сам не відмовився, як я можу відмовитися від мрії? Якщо ситуація не зміниться, я вже не бачу перспективи,
– розповів Сідаков.
Зокрема деякі росЗМІ повідомляють, що борець планує піти в ММА.
Нагадаємо, що нещодавно МОК опублікував перший список допущених "нейтральних" атлетів. У переліку опинилися й ті, хто підтримує війну.