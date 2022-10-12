Шахтер вышел вперед в этом матче сразу в начале второго тайма, когда Зубков забил после навеса от Михайличенко. В первом матче между этими командами в нынешнем сезоне Зубков тоже отличился после навеса от защитника.

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Но удержать требуемый результат "горнякам" не удалось. Когда уже шла пятая компенсированная минута до основного времени, очередной навес от Крооса в штрафную таки достиг цели. Рюдигер оказался первым на мяче и головой отправил его в угол ворот. От штанги тот покатился к противоположной штанге, но уже за линией ворот.

Трубин в этом эпизоде опоздал на выходе из ворот и не успел выбить мяч. Вместо этого он влетел в соперника, отправив его в нокдаун. И сам получил травму. Так что ему понадобилась помощь медиков.

Видео гола Рюдигера в ворота Шахтера

В итоге матч закончился вничью 1:1. Это впервые за восемь матчей между этими соперниками, когда не удалось выявить победителя. До этого дважды побеждал Шахтер, еще пять раз победу отмечали игроки Реала.