Цей епізод стався на 90+5 хвилині. І це могла бути одна з останніх атак в матчі. Кроос вчергове зробив навіс у штрафний майданчик Шахтаря. Та цього разу він виявився вдалим. Першим на м'ячі опинився Рюдігер, який головою і спрямував м'яч у ворота "гірників".

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Голкіпер Трубін запізнився з виходом. І не встиг кулаками вибити м'яч. Натомість він влетів в Рюдігера, заваливши цього на газон. Під час зіткнення гравець Реала отримав розсічення, і його обличчя та футболку одразу залила кров.



Рюдігер отримав ушкодження у матчі проти Шахтаря / фото twitter.com/ToniRuediger

Ушкодження під час зіткнення отримав і сам Трубін.

Рюдігера одразу ж вивели за межі поля через кровотечу. Трубіну ж медики надали допомогу на полі.

Рюдігеру після цього епізоду наклали 20 швів. Тепер на гравця очікує додаткове обстеження, щоб виявити, чи немає в нього інших ушкоджень після цього зіткнення.

Відео голу Рюдігера