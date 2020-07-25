Бюджет львовских "Карпат" может пополниться как минимум на сумму от 660 тысяч евро. И эти деньги львовская команда может получить благодаря московскому ЦСКА, который хочет приобрести бывшего игрока "зелено-белых" Хорхе Карраскаля.

Хорхе Карраскаль перешел из "Карпат" в аргентинский "Ривер Плейт" зимой 2019 года. Сначала в аренду, а впоследствии клуб совершил полноценный трансфер игрока. Теперь же футболиста пытается выкупить московский ЦСКА, пишет TNT Sports.

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Российский клуб предложил за колумбийца 6 миллионов евро. Однако такая сумма не слишком удовлетворяет руководство "Ривер Плейт". Клуб хочет получить за футболиста как минимум 10 миллионов евро. Стороны пока не садились за стол переговоров.

Важным в этом трансфере является то, что львовские "Карпаты" получат 11% от этой суммы. Когда "зелено-белые" продавали игрока в Аргентину, они этот пункт вписали в соглашение. Следовательно, даже если стороны договорятся о трансфере в 6 миллионов евро, то "Карпаты" смогут получить 660 тысяч долларов. Если же "Ривер Плейт" таки продаст его как минимум за 10 миллионов евро, то "Карпаты" должны получить 1,1 миллиона евро.

При этом "Ривер Плейт" может требовать и большую сумму. Еще в апреле сообщалось о заинтересованности в Карраскалі со стороны итальянского "Ювентуса" и нидерландского "Аякса". Тогда шла речь о 15 миллионов евро.

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Однако даже этот бонус – не вся сумма, которую должны получить "Карпаты". Оказалось, что "Ривер Плейт" пока не заплатил за его переход. Аргентинский клуб выплатил лишь 500 тысяч евро за аренду. Однако 2,5 миллиона евро "Карпаты" и трансфер игрока так и не получили. При этом что 2 миллиона предусмотрены испанской "Севилье". "Карпаты" не рассчитались с последней за трансфер игрока.

Поэтому чтобы решить ситуацию с перечислением средств, "Карпаты" обратились в ФИФА из-за задолженности "Ривер Плейта".